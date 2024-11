Il Comune di Crotone proclamerà il lutto cittadino per i morti dell'incidente in cui ieri hanno perso la vita tre persone a causa dell'esplosione verificatasi nella sala macchine di un rimorchiatore ormeggiato nel porto cittadino.

«Siamo tutti colpiti da una tragedia che ci ha sconvolto. Una intera comunità - dice il sindaco Vincenzo Voce - si stringe al dolore delle famiglie delle vittime e siamo vicini a chi in questo momento sta lottando per la vita. Vigili del fuoco, forze di polizia, capitaneria di porto, Autorità portuale, 118 sono intervenuti prontamente. Li ringrazio per la grande professionalità. Interpretando il sentimento di tutti i crotonesi per il giorno dei funerali - annuncia - indiremo il lutto cittadino per partecipare il dolore e la vicinanza della comunità crotonese alle famiglie».