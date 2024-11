Quale futuro per la sede del Tar Calabria di Catanzaro? Il 25 maggio scorso era stato pubblicato un avviso pubblico di ricerca immobile. L'indagine esplorativa, indetta e pubblicata sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, era volta ad individuare un immobile nel territorio del comune di Catanzaro, da acquisire in proprietà o in locazione passiva, da adibire a propria sede istituzionale.

Nel documento diramato, si precisa che «l'indagine di mercato ha avuto una connotazione meramente esplorativa, “nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, economicità e pubblicità", e pertanto questa procedura non ha vincolato in alcun modo il Tribunale nei confronti di coloro che hanno manifestato interesse».

Alla data del 20 settembre 2023 erano pervenute otto proposte: Sagica Spa (con due numeri di protocollo), Gatto Consulting & Building Srl, Hotel Guglielmo Spa, Pm Immobiliare Srl - Catanzaro, Barberio Srl - Catanzaro, Findem Srl, eredi Mancuso Benigno Giacomo - Catanzaro.

Tuttavia, la commissione di valutazione, appositamente istituita con decreto presidenziale n. 37/2023, ha concluso che nessuna delle proposte sopra elencate possa soddisfare adeguatamente le esigenze allocative del Tar, e pertanto l'Amministrazione, «alla stregua delle risultanze complessive della procedura di ricerca», si legge, «non intende procedere con ulteriori novità» e dunque «considera conclusa l'indagine di mercato».

Lo stabile in cui è situato attualmente il Tar della Calabria è al centro di una disputa giudiziale. Il futuro allocativo, oggi più che mai, è ancora tutto da scrivere.