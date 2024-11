Fiaccolata e recita del rosario per scongiurare il ridimensionamento dell'ospedale di Locri. In prima fila il Vescovo, Mons. Francesco Oliva, i sindaci del comprensorio reggino e i cittadini

Locri (RC) - Contro il ridimensionamento dell'ospedaledi Locri, è sceso in campo il Vescovo di Locri, Mons. Francesco Oliva che ha organizzato una processione per le vie del paese. All'appello hanno risposto presente diversi sindaci del reggino e centinaia di persone che hanno sfilato in corteo recitando il rosario. Così il presule ha voluto dire no al ridimensionamento dell'ospedale della cittadina reggina che sta subendo una progressiva chiusura di alcuni reparti e strutture. Il corteo è partito poco dopo le 20 davanti all'ospedale di Locri . "Siamo qui - ha ribadito mons. Oliva - per restare al fianco dei malati, ma anche per dire no al depotenziamento dell'ospedale" Il presule si è quindi rivolto agli amministratori "affinché si eviti di diminuire i servizi sanitari nella Locride".