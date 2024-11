Particolarmente critiche le situazioni Joppolo dove sono andati distrutti circa 50 ettari di macchia mediterranea e a Tropea dove è stato evacuato un villaggio. A Porto Salvo distrutti dalle fiamme un capannone e un deposito di barche

Sono stati 74 gli interventi effettuati per incendi di bosco e macchia mediterranea dai Vigili del fuoco del Comando provinciale dalle ore 12 del 29 giugno alle 6 dell’1 luglio.



I comuni interessati sono stati Drapia, Maierato , Dasà, Sorianello, Monterosso, Mileto Pizzoni, Francavilla, Filandari, Joppolo, Parghelia, Tropea Vibo Valentia, Acquaro, Zaccanopoli, le frazioni di Piscopio, Triparni, Porto Salvo, Bivona.

!banner!



Di particolare rilevanza l’incendio che dalle ore 19 circa di ieri, 30 giugno, ha interessato il comune di Joppolo, Per poter fronteggiare le fiamme sono intervenuti già dalla serata di ieri due squadre di Vigili del fuoco ed una squadra di Calabria Verde coordinate da un Direttore Operazioni Spegnimento dei Vigili del Fuoco. Dalle prima ore della mattinata del 30, alle squadre di terra si sono aggiunti due mezzi aerei, un elicottero ed un canadair, che hanno effettuato complessivamente circa 50 lanci con estinzione totale dell’incendio alle ore 10 circa. Sono andati distrutti oltre 50 ettari di macchia mediterranea e bosco.



Analoga situazione a Tropea dove in tardo pomeriggio un canadair ha effettuato dei lanci. A scopo cautelativo la direzione del Vilaggio turistico “Olivara” ha fatto evacuare gli ospiti della struttura. Si sono registrati danni a fabbricati rurali, civili abitazioni.



A causa della caduta di numeri alberi di ulivo sulla sede stradale la strada provinciale che da Vibo porta a Triparni è stata chiusa. Iniziate le operazioni di rimozione degli alberi caduti per poter ripristinare la circolazione.



Critica la situazione anche nella zona industriale di Porto Salvo, dove un capannone all’interno del quale era depositato del materiale plastico (reti e tubazioni in polietilene, è stato interessato da un incendio, nella stessa zona un deposito di barche è andato a fuoco.

Per fronteggiare l’emergenza è stato richiamato in servizio personale libero dal servizio mentre dalle ore 20 i turni sono stati raddoppiati.