La sorella di Stefano, morto nel 2008, era a Castrovillari per sostenere la famiglia del calciatore del Cosenza deceduto in circostanze misteriose, impegnata nell'udienza dal Gip

Accomunate da un tragico destino. Ilaria Cucchi e Donata Bergamini cercano entrambe giustizia. Donata attende di sapere la verità sulla morte di Denis da 28 anni, Ilaria ha perso il fratello Stefano otto anni fa. Insieme si sostengono l'un l'altra, si incoraggiano ad andare avanti per avere giustizia. Ilaria non è voluta mancare al cruciale appuntamento dell'incidente probatorio in corso di svolgimento a Castrovillari davanti al Gip Teresa Reggio.