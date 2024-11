Promosso dalla questura di Cosenza nelle scuole della provincia

Per il quarto anno consecutivo, la questura di Cosenza, in collaborazione con l'ufficio scolastico provinciale, ha dato avvio al progetto "lllegalità, no grazie!", rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia. Il progetto nasce dall'idea di andare tra i ragazzi, cittadini di domani, per dibattere con loro su tematiche di grande attualità e su valori fondamentali come quello della legalità e del rispetto delle leggi.

Agenti esperti a confronto con gli studenti

Gli incontri, organizzati e coordinati dalla divisione polizia anticrimine, sono tenuti da personale, specificamente individuato, della squadra mobile, dell'ufficio minori, della polizia scientifica, dell'ufficio sanitario, dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, della sezione di polizia postale e delle comunicazioni, della sezione di polizia stradale.

Primo incontro in calendario a San Giovanni in Fiore

Il primo incontro si svolgerà il 9 novembre nell’Ipsia di San Giovanni in Fiore: un esperto della polizia postale affronterà i temi della sicurezza sul web, del cyberbullismo, dei giochi e delle truffe online. Nella seconda parte dell’iniziativa un esperto della scientifica presenterà le principali sostanze di abuso, spiegandone gli effetti e le conseguenze a livello fisico e mentale.