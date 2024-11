L'incidente sulla corsia nord allo svincolo di San Mango D'Aquino

Ha imboccato l’autostrada contromano all’altezza dello svincolo di San Mango d’Aquino e la sua auto è stata travolta da un tir. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo era guidato da una persona anziana, rimasto ferito nell’impatto, violento ma non frontale, con il mezzo pesante. Gravi le ripercussioni sul traffico, rimasto a lungo bloccato in direzione nord. Sul posto i sanitari del 118, la polizia stradale e il personale Anas. Nel complesso sono tre i veicoli rimasti coinvolti, oltre al tir. Secondo quanto si è appreso, le condizioni dell'anziano sarebbero gravi. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cosenza. Una seconda persona sarebbe rimasta ferita in modo non grave.