Il presidente Oliverio è intervenuto sulla questione immigrazione davanti al comitato parlamentare di controllo sull'attuazione degli accordi di Schengen: 'la posizione di Maroni è irresponsabile, demagogica e populista'

Il presidente Oliverio è intervenuto in merito alla polemica suscitata dalle dichiararzioni di Maroni: «La posizione di Maroni è assolutamente ingiustificata, incomprensibile. E’ una posizione irresponsabile, demagogica e populista e viene da un rappresentante istituzionale che dovrebbe avere maggiore equilibrio e maturità nell’affrontare problemi così delicati».



Oliverio è intervenuto ieri sulla questione immigrazione davanti al comitato parlamentare di controllo sull'attuazione degli accordi di Schengen e nell'ambito di questi riunione ha rimarcato come «Maroni tra l’altro ha svolto la funzione di ministro dell’Interno e quindi sa meglio di altri che il fenomeno della immigrazione coinvolge centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini che meritano rispetto e non possono essere oggetto di strumentalizzazione e di speculazione - continua Oliverio - Credo che queste posizioni servano solo a indebolire l’iniziativa del nostro Paese verso l’Europa, che invece deve cambiare politica perché il fenomeno dell’immigrazione interessa l'intero continente e non solo le regioni e il paese di approdo. Noi abbiamo il problema dell’adeguamento delle strutture per l’accoglienza e di organizzare l’accoglienza spalmando le presenze in tutte le regioni - conclude Oliverio - Serve una strategia di intervento per controllare i flussi nei paesi di origine. Continueremo a porre questi problemi perché il fenomeno sta assumendo dimensioni ancora più drammatiche ed è necessario correre ai ripari».