Il tribunale del Riesame di Catanzaro ha scarcerato Antonio Mazzotta, indagato nella maxi inchiesta della Dda del capoluogo di regione denominata Imponimento. I giudici del tdl hanno accolto la richiesta di annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare avanzata dal legale di Mazzotta, l'avvocato Francesco Luciano Vonella.

Mazzotta è stato arrestato il 13 agosto scorso e accusato di associazione mafiosa finalizzata allo spaccio. Ieri il tribunale del Riesame di Catanzaro ha accolto le tesi difensiva secondo la qualie mancavano i presupposti del reato associativo e dell'aggravante mafiosa e, altresì, non c'erano esigenze cautelari né i gravi indizi di colpevolezza. Per questo motivo, il tribunale ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip distrettuale e ha disposto la scarcerazione di Mazzotta.