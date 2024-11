Controllate 36 attività presenti nella fascia costiera dell’Alto Tirreno. Emerso il mancato pagamento dell’Imu dal 2012 al 2016

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza ha scoperto un’evasione di imposte locali pari a oltre 1 milione di euro, da parte di “Alberghi e strutture ricettive con fini di lucro”, nonché relativa a “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale”, presenti nella fascia costiera dell’Alto Tirreno.



Le attività ispettive svolte hanno riguardato il corretto assolvimento dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.), introdotta nell'ambito della legislazione attuativa del federalismo fiscale.

Imposte evase per oltre un milione di euro

Dai controlli effettuati dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Paola nei confronti di 36 attività imprenditoriali e società operanti in vari Comuni della Provincia di Cosenza, è emerso il mancato versamento di I.M.U., dal 2012 al 2016, per oltre 1 milione di euro.Oltre all’imposta evasa, le persone e le società che non hanno adempiuto ai previsti pagamenti, saranno soggette anche ad una sanzione amministrativa del 30% dell’importo dovuto, nei casi in cui i ritardi nei pagamenti siano superiori ai 90 giorni.

Tutti i Reparti del Corpo presenti nella provincia sono stati impegnati, in poco più di un anno, nell’esecuzione di 128 controlli attraverso i quali è stato possibile segnalare, per il recuperoa tassazione, oltre 8,6 milioni di euro di evasione alle imposte locali.