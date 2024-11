Si sarebbe tolto la vita dopo l'arrivo di una cartella di Equitalia di oltre 400 mila euro. E' successo a Lamezia Terme dove un imprenditore di origini francesi, in preda alla disperazione, ha scelto la via più estrema e si è stretto un cappio attorno al collo nel magazzino della sua ditta di impianti elettrici.

Lamezia Terme – L'uomo, 55 anni, aveva da diverso tempo problemi economici tanto che la banca gli avrebbe bloccato il credito. La cartella esattoriale sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso portandolo all'insano gesto.



A ritrovare il corpo senza vita nel capannone sarebbe stato un parente. Quando l'ambulanza del 118 è giunta sul posto non c'era ormai nulla da fare. L'uomo, che lascia un moglie e tre figli, aveva accanto al corpo un biglietto con la scritta “Perdonatemi”. In città era conosciuto per la sua dedizione al lavoro.



E purtroppo non si tratta di un caso isolato. La crisi economica, la chiusura di attività economiche, una volta rinomate e fiorenti, caratterizzano tutta la Calabria. Tributi e mancanza di denaro sono un vero e proprio cappio che, a volte, per qualcuno, finisce per uccidere davvero.

di Tiziana Bagnato