Monsignor Nolè si dice sorpreso dell'interrogazione presentata dal consigliere Paolini

In merito alla interrogazione presentata dal consigliere di Palazzo dei Bruzi Enzo Paolini sui presunti mancati pagamenti dell'Imu da parte della Curia Vescovile, la Diocesi di Cosenza ha precisato che l'imposta sugli immobili non utilizzati per fini di culto e religione viene regolarmente versata e che la maggior parte degli immobili indicati da Paolini sono ascrivibili ad altri enti ecclesiastici. L'Arcivescovo Francesco Nolè si dice sorpreso per l'iniziativa.

Ecco l'intervista:

Salvatore Bruno