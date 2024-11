Almeno 119 chili di cocaina sono stati sequestrati dalle autorità albanesi in un carico di banane proveniente dall'Ecuador: lo ha reso noto oggi la polizia, spiegando che la droga è stata trovata in un camion che trasportava un container arrivato al porto di Durazzo. Il carico di banane era diretto verso il magazzino della società importatrice, quando è stato fermato da tre persone armate che hanno controllato tra le casse per poi andare via.

L'accaduto è stato poi denunciato dai rappresentanti della società. La polizia ha effettuato un ulteriore controllo, grazie al quale è stata scoperta anche la droga. Secondo il comunicato, il container è stato fermato in transito al porto di Gioia Tauro in Italia, dove era stata segnalata la mancanza del sigillo doganale. Dalle verifiche è stato poi notato che il carico era inferiore a quello dichiarato.

Il container è stato sigillato e lasciato partire verso l'Albania. La polizia albanese ha fatto sapere che per l'inchiesta avviata sul caso, sta collaborando anche con le autorità italiane, mentre in manette sono finiti due autisti albanesi del camion che trasportava il container, e anche l'amministratore della società albanese che ha importato le banane. Nel 2021 è stata sequestrata oltre una tonnellata di cocaina nel porto di Durazzo, nascosta sempre tra carichi di banane. Altre operazioni contro il narcotraffico e sequestri sono stati concretizzati in Calabria nelle ultime ore.