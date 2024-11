Forza un posto di blocco e finisce fuori strada nei pressi dello svincolo di Sant’Onofrio. Protagonista un giovane albanese che è stato poi fermato dai carabinieri. Nel corso della perquisizione dell’autovettura, un’Astra Station Wagon, i militari dell’Arma hanno rinvenuto sostanza stupefacente per circa cento chili di marijuana. In corso accertamenti per capire dove l’autovettura fosse diretta e da dove provenisse.