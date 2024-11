L'uomo, un 40enne di Rosarno, è stato notato a bordo di una vecchia Fiat Punto all'uscita del casello autostradale di cosenza. Nell'auto nascondeva 14 kg di marijuana

Un uomo, C.N. 40enne di Rosarno, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Cosenza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari hanno notato l'uomo, a bordo di una vecchia Fiat punto all'uscita del casello autostradale di Cosenza. Durante un regolare controllo, a seguito di successiva perquisizione, hanno rinvenuto 17 pacchi contenenti ben 13 kg di marijuana celati all'interno del bagagliaio. L'uomo è stato quindi immediatamente portato in caserma e dichiarato in stato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga e il veicolo sono stati posti sotto sequestro. L’arrestato è stato invece tradotto presso la locale casa circondariale in attesa del rito direttissimo.

