Si tratta di Giuseppe Femia, di Gioiosa Jonica. Stava andando dal Piemonte a Roma quando, fermato dalla polizia, è stato trovato con 130mila euro nascosti nell’auto

Viaggiava a bordo della sua auto, una Bmw, con 130 mila euro nascosti nei filtri dell’aria condizionata. L’uomo, Giuseppe Femia, 59 anni di Gioiosa Jonica ma residente in Spagna è stato arrestato e portato nel carcere di Siena a disposizione della magistratura. L’uomo stava viaggiando dal Piemonte per raggiungere Roma quando, è stato fermato per un controllo dalla polizia stradale di Arezzo che, ha trovato il denaro raccolto in 13 mazzette, che ritengono probabile provento di riciclaggio. Secondo gli inquirenti Femia avrebbe legami con le ‘ndrine della locride.