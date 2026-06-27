I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo economico del territorio, hanno eseguito uno specifico servizio finalizzato a prevenire e reprimere il traffico di sostanze stupefacenti, che ha portato all’arresto di un uomo con l’accusa di detenzione illegale di sostanza stupefacente ed al sequestro di 22 chili e 500 grammi di cocaina.

Il fermo della Compagnia di Castrovillari, nello svolgimento di un servizio di controllo del territorio nei pressi dello svincolo autostradale di Tarsia.

A seguito di perquisizione personale e del mezzo, sono stati rinvenuti, all’interno del veicolo, abilmente occultati in vani creati appositamente, 20 panetti avvolti da cellophane al cui interno era assicurata una sostanza di colore bianco, il cui esame speditivo attraverso il drop test ha dato esito positivo in quanto sostanza stupefacente di tipo cocaina. Pertanto si procedeva all’arresto del soggetto ed al sequestro della sostanza stupefacente rivenuta nel corso delle attività, il cui valore, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alla criminalità organizzata oltre 5 milioni di euro.