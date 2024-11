In manette due donne di 27 e 24 anni

Roseto Capo Spulico (Cs) - Due donne, di 27 e 24 anni, sono finite in carcere per detenzione di droga. Sull’auto su cui viaggiavano gli uomini della guardia di finanza hanno trovato 36 chilogrammi di marijuana. La vettura è stata fermata ad un posto di blocco sulla statale 106 jonica a Roseto Capo Spulico, nel cosentino. La droga era suddivisa in 17 pani del peso di due chilogrammi ciascuno, contenuti in quattro sacchi per i rifiuti.