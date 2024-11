L’ingente quantitativo di stupefacente, già suddiviso in involucri in plastica, avrebbe fruttato oltre 15mila euro.

A Rizziconi, i Carabinieri delle Compagnie di Gioia Tauro e Palmi, assieme ai Cacciatori Calabria di Vibo Valentia, hanno arrestato in flagranza di reato Francesco Scibilia, 28enne di Oppido Mamertina, accusato di traffico di stupefacenti.



Sottoposto a perquisizione i militari hanno rinvenuto all’interno del portabagagli della sua auto oltre 5 kg di marijuana, suddivisa in involucri in plastica termo-sigillati. L’ingente quantitativo di droga, evidentemente destinato ad essere immessa nel piazze di spaccio della Piana, avrebbe fruttato profitti illeciti superiori ai 15 mila euro. Lo stupefacente è stato sequestrato per essere sottoposto alle analisi chimiche di rito, mentre il giovane, arrestato, è stato tradotto nella Casa Circondariale di Palmi.