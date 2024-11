Alla vista degli agenti impegnati nei controlli, i ragazzi, tutti residenti a Messina, avrebbero cercato di disfarsi della sostanza gettandola

Nei giorni scorsi, nell’ambito del piano di intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, personale della Polizia di Stato della Digos e del Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni hanno arrestato per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti Filippo Tranchida, 25 anni; Carmelo Martino, 19 anni e Giuseppe Anfuso, 19 anni, tutti e tre residenti in provincia di Messina.

I ragazzi si trovavano a bordo dell’autovettura di Tranchida presso gli imbarcaderi di Villa San Giovanni, in attesa della nave traghetto per Messina e, alla vista degli Agenti impegnati nei controlli di sicurezza, hanno cercato di disfarsi di un involucro di cellophane. Il gesto non è sfuggito al personale operante che ha immediatamente recuperato l’imballo all’interno del quale è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 370 grammi. I tre sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata per essere debitamente sottoposta agli accertamenti di rito.