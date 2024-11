La droga individuata grazie a un’unità cinofila. In manette due giovani cosentini

Due persone sono state arrestate dalla Polizia Stradale di Reggio Calabria per possesso di droga ai fini di spaccio sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza dello svincolo autostradale di Palmi. una pattuglia della locale sottosezione autostradale ha fermato una Mercedes.

La reazione delle due persone che si trovavano a bordo, M. E. di 24 anni e B. S. di 28, entrambi cosentini, ha indotto i poliziotti a procedere a un più approfondito controllo delle persone e del veicolo negli uffici della sottosezione autostradale.



Sul posto è stato richiesto l’ausilio di un’unità cinofila antidroga del reparto cinofili di Reggio Calabria, che ha immediatamente individuato addosso a B.S., un involucro in plastica contenente sostanza stupefacente del peso pari a 5,75 grammi, analizzata dal gabinetto regionale di Polizia Scientifica ed è risultata essere cocaina pura. I due sono stati pertanto arrestati in flagranza del reato. La magistratura di Palmi ha disposto il sequestro della droga e dell’autovettura e la misura degli arresti domiciliari per i due fermati.