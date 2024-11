All’esito del controllo i militari hanno rinvenuto nell’auto dodici grammi di marijuana suddivisi in sei dosi termosaldate in confezioni di cellophane, pronte per essere cedute

Circolava a bordo della propria autovettura ad alta velocità, in una zona isolata e buia del territorio di Zagarise nel Catanzarese. È in questo contesto che è stato fermato O.P., 40 anni di Zagarise e sottoposto a perquisizione. All’esito del controllo i militari hanno rinvenuto nell’auto dodici grammi di marijuana suddivisi in sei dosi termosaldate in confezioni di cellophane, pronte per essere cedute, ed ulteriori dieci grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, bilancina di precisione e materiale per il confezionamento nell’abitazione di proprietà. Il quadro indiziario emerso ha inevitabilmente fatto scattare le manette a carico del fermato, con convalida dell’arresto da parte del GIP del Tribunale di Catanzaro, che non ha disposto ulteriori misure.

l.c.