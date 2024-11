I carabinieri della compagnia di Locri, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno arrestato in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione illegale di stupefacenti, Stefano Scipione, 28enne di San Luca, già noto alle forze di polizia. L’uomo, che si trovava a bordo della sua auto VW Golf sulla strada statale 106, è stato sottoposto a un controllo dai militari della Stazione di Ardore e della Sezione Radiomobile.



Scipione, proveniente da San Luca, portava, in una borsa di carta, quattro involucri di plastica sottovuoto contenenti complessivamente un chilogrammo di cocaina e uno di marijuana. La droga sequestrata, purissima, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 500.000 euro.