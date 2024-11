L'uomo è stato fermato nella notte sulla statale 106 nei pressi di Roseto Capo Spulico. In auto nascondeva dieci pani di eroina del peso di 6 Kg. L'accusa è di traffico di stupefacenti

La Guardia di Finanza di Montegiordano ha arrestato nella notte con l’accusa di traffico si stupefacente, un 42 enne vibonese, Salvatore Longo, e denunciato a piede libero altre tre persone: B.F. (38 anni), R.N. (44) e V.M. (30).



Durante alcuni controlli stradali nei pressi di Roseto Capo Spulico, i finanzieri hanno fermato un’auto che percorreva la Statale 106. A bordo vi erano tre persone, residenti nel vibonese, apparse da subito nervose, in particolare quando gli è stato chiesto il motivo per cui si trovavano in zona. I finanzieri hanno così effettuato le verifiche opportune e deciso di ispezionare l’auto su cui viaggiavano.

Dopo aver scoperto che sui tre gravavano precedenti di polizia nel settore degli stupefacenti e reati contro il patrimonio, i militari hanno deciso di fermare anche altri mezzi che sopraggiungevano sulla statale, ipotizzando che i fermati potessero fare da “staffetta”. Difatti, in una delle auto bloccate successivamente e su cui viaggiava il 42enne poi arrestato, sono stati trovati dieci pani di eroina del peso complessivo di quasi 6 kg.



Longo, dopo l’arresto è stato così trasferito nella casa circondariale di Castrovillari, mentre gli altri tre sono stati deferiti a piede libero.