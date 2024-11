Gli uomini delle fiamme gialle di Lamezia, nel corso di una perlustrazione, hanno notato un uomo che gettava dal finestrino dell'autovettura un involucro contenente cocaina. Se immessa sul mercato la droga avrebbe frauttato 10mila euro

I finanzieri del gruppo di Lamezia Terme hanno arrestato un uomo trovato in possesso di 109 grammi di cocaina mentre con la sua auto percorreva l’autostrada Salerno - Reggio Calabria. Due pattuglie di servizio sull'A3, nel corso della perlustrazione, hanno concentrato l’attenzione su un’autovettura che ha effettuato una serie di manovre che hanno attratto l’interesse dei militari.

Quindi una delle pattuglie ha fermato il conducente del mezzo, il quale, alla vista dei finanzieri, con gesto improvviso, ha gettato dal finestrino un involucro, non sapendo che dietro di lui vi era un’altra pattuglia, in abiti civili, alla quale non sfuggiva la mossa. Pertanto, recuperato l’involucro gettato dal finestrino, i finanzieri hanno scoperto che conteneva cocaina, con elevato grado di purezza, quantificata in 109 grammi.

Le fiamme gialle hanno sequestrato lo stupefacente ed arrestato l'uomo, che è stato portato presso la casa circondariale, per essere tenuto a disposizione della magistratura. La droga sequestrata, se immessa sul mercato illecito, avrebbe fruttato, nella cessione “al dettaglio”, introiti per almeno 10.000 euro.