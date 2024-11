Prosegue senza sosta l'azione di contenimento degli innumerevoli fronti di fuoco attivi in tutta la Calabria. Una circostanza che già ieri aveva indotto il Centro Operativo Nazionale ad inviare rinforzi per sostenere le attività dei vigili del fuoco da giorni impegnati in prima linea nel tentativo estremo di contenere l'avanzata delle lingue di fuoco che minacciano ettari ed atteri di boschi e in alcuni casi anche i centri abitati.

Colonne mobili attive

Sono operative da oggi le colonne mobili in assetto Aib (antincendio boschivo) inviate in Calabria dalle regioni meno colpite dai roghi estivi in supporto dei cinque comandi provinciali: a Cosenza la colonna mobile proveniente dal Piemonte, a Reggio Calabria quella proveniente dall'Emilia Romagna, a Catanzaro quella proveniente dal Friuli Venezia Giulia, a Crotone dal Veneto e a Vibo Valentia dalla Lombardia. Sono complessivamente 43 i roghi attivi oggi in tutta la Calabria

A Cosenza

Le province di Cosenza e Reggio Calabria continuano ad essere i territori più colpiti dagli incendi. Risultano attivi rispettivamente 14 e 13 incendi nelle due province. A Cosenza i centri colpiti sono: San Giovanni in Fiore, Germano della Sila, il Parco del Pollino a Laino Borgo, Acquaformosa, Cedro, Castrolibero, Domanico, Pietrapaola, Cetraro, Terranova di Sibari, Mangone, Belvedere, Paola e Lungro.

A Reggio Calabria

A Reggio Calabria i centri colpiti dai roghi sono: Palmi, Gioia Tauro, Villa San Giovanni, Cardeto, Reggio Calabria, Benestare, Careri, Palmi, Laganadi, Cittanova, Calanna, Stignano, Bagnara Calabra.

A Catanzaro

A Catanzaro risultano attivi 9 incendi localizzati a Catanzaro, Tiriolo - in attesa dell'arrivo sul posto dell'elicottero regionale, Borgia, Maida, Simeri, Platania, Stalettì, Badolato e Montepaone.

A Crotone

A Crotone sono in totale 3: a Mesoraca in attesa a breve dell'arrivo di un canadair sul posto, Cirò Marina e Rocca di Neto.

A Vibo Valentia

A Vibo Valentia 4 roghi attivi a Maierato, Vibo Valentia, Polia e Tropea.

Ecco la mappa degli incendi di oggi rilevati con lo strumento satellitare Modis - Nasa



