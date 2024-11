L'ondata di maltempo che sta interessando le regioni meridionali non sembra voler finire. Al sud previste ancora piogge e forte vento, al centro-nord è in arrivo un anticipo di primavera

Saranno solo delle prove tecniche, tentativi che l’anticiclone primaverile provera’ nei prossimi giorni per cercare di portare la primavera in Italia. In parte ci riuscira’. La redazione web del sito www.iLMeteo.it ci comunica che nel weekend e anche nei giorni a seguire una circolazione depressionaria continuera’ a portare piogge sparse al Sud, specie su Calabria e Sicilia, in un secondo tempo anche sulla Puglia.



La neve scendera’ a quote superiori ai 600/700 metri, ma via via piu’ in alto col passare dei giorni. Se al Sud piovera’ al Nord e al Centro i tentativi di primavera andranno parzialmente a buon fine; tanto sole e temperature via via piu’ miti, addirittura vicine ai 18° nella giornata di martedi’ prossimo; ma quanto durera’? Antonio Sano’, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che al Sud ci saranno ancora occasioni per piogge anche all’inizio della prossima settimana, altrove ci sara’ il sole e le temperature saranno sempre piu’ miti, ma in agguato si prepara un nuovo attacco alla primavera nascitura, atteso nei giorni centrali della prossima settimana, ma a quanto pare sara’ solo temporaneo.



La primavera stenta ad arrivare stabilmente sull’Italia, ma nei prossimi giorni la potremo assaporare.