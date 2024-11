Lo ha dichiarato l'ex ministro delle infrastrutture Corrado Passera ospite della serata di ieri al festival'Tabularasa' di Reggio Calabria

“La Calabria, la situazione politica in cui versa è vergognosa. Non è possibile che una regione afflitta da numerose problematiche resti nell’immobilismo totale perché è praticamente senza governo da otto mesi. La responsabilità della classe politca calabrese è evidente ed è di conseguenza evidente il fallimento del governo nazionale di cui l’aministrazione regionale calabrese è diretta espressione". Lo ha dichiarato Corrado Passera ospite della serata di ieri del festival 'Tabularasa', organizzato dall’associazione Urba/Strill.it, Talk, musica e monologhi che animeranno l’estate di Reggio Calabria.



“E’ impossibile pensare di poter affrontare le emergenze di questa regione – ha aggiunto – senza un progetto, una idea di sviluppo. Questo fa pensare che in Calabria siamo al limite del baratro e che di conseguenza anche l’Italia è sullo stesso confine, visto che spesso la Calabria è stata precursore difenomeni negativi per l’intera nazione. So bene, però, che questa Regione può farcela, perché ha potenzialità che altre regioni non hanno. Speriamo che con la nuova Giunta nasca finalmente qualcosa e vedremo se il nuovo esecutivo regionale sarà pronto ad affrontare le emergenze della Calabria”.



Passera si è poi sofframto sul problena delle infrastrutture e dei collegamenti in Calabria, dalla salerno-Reggio agli aeroporti al porto di Gioia Tauro. Del porto di Gioia Passera pensa che sia “una grande opportunità, che la politica deve saper valorizzare utilizzando la leva fiscale per rendere il porto competitivo rispetto alle altre infrastrutture del Mediterraneo” mentre su l'aeroporto di lamezia ha dichiarato: "Una qualsiasi buona amministrazione che ha un aeroporto come Lamezia Terme, fa sì che ci siano collegamenti efficienti con tutti i centri”.