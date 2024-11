Il tasso di positività schizza al 25,41% e i guariti sono 2.128. Reggio e Cosenza le province con più nuovi positivi. Per quanto riguarda i ricoveri: +11 in area medica, mentre +2 in terapia intensiva ( ASCOLTA L'AUDIO )

Sono 4.547 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 17.892 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta quindi al 25,41%. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 2.128 guarigioni e 6 morti. Per quanto riguarda i ricoveri: +11 in area medica, mentre +2 in terapia intensiva

I casi provincia per provincia

I nuovi casi sono così suddivisi: 533 a Catanzaro, 1270 a Cosenza, 591 a Crotone, 1628 a Reggio Calabria, 505 a Vibo Valentia e 20 da altra regione.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 4.773 (65 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4.700 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27.197 (26.956 guariti, 241 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 20.348 (100 in reparto, 2 in terapia intensiva, 20.246 in isolamento domiciliare); casi chiusi 37.068 (36.131 guariti, 937 deceduti).

– Crotone: casi attivi 4.015 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.986 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21.459 (21.270 guariti, 189 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 11.070 (125 in reparto, 6 in terapia intensiva, 10.939 in isolamento domiciliare); casi chiusi 91.547 (90.891 guariti, 656 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 13.898 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13.889 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.386 (15.230 guariti, 156 deceduti).

Per mero errore materiale nel bollettino regionale del 14.03.2022 sono stati comunicati dall'Asp di Catanzaro 26.255 guariti anziché 26.570. Inoltre, l’Asp di Catanzaro comunica 537 nuovi soggetti positivi di cui 4 fuori regione. L'Asp di Cosenza comunica 1.286 nuovi soggetti positivi di cui 16 fuori regione.