Porta a due arresti il blitz della polizia effettuato fra Gerocarne e Sorianello. Nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, i poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia hanno eseguito diverse perquisizioni domiciliari. In stato di fermo si trovano Michele Idà, di Gerocarne, e la cugina Arianna Idà, di 23 anni, anche lei di Gerocarne. Per il primo l’accusa è quella di detenzione illegale di armi e munizioni e detenzione illecita di sostanza stupefacente. Armi, droga e munizioni sono saltati fuori all’esito di una perquisizione domiciliare eseguita dai poliziotti. Michele Idà è stato quindi portato in carcere.

Per Arianna Idà, invece, l’accusa è quella di riciclaggio della somma di 200mila euro. Nel corso della perquisizione avrebbe cercato di spostare – e quindi occultare, secondo la ricostruzione della polizia – la rilevante somma in contanti pari a circa 200mila euro ritrovata dai poliziotti. Dopo un’istanza difensiva degli avvocati Giuseppe Di Renzo e Vincenzo Galeota, la misura nei confronti della ragazza è stata al momento gradata nella detenzione domiciliare.

