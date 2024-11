I militari dell’arma hanno effettuato una perquisizione domiciliare scoprendo la droga in uno sgabuzzino

Nella giornata di ieri i Carabinieri hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un uomo residente a Taverna, trovato in possesso di quasi 30 grammi di droga.

Erano appena passate le 9:00 quando i carabinieri del comando stazione di Taverna, guidati dal maresciallo Giancarlo Coluccia, con un espediente, convocava negli uffici Antonio Frustaci 34 anni, residente a Taverna, sospettando che lo stesso potesse detenere stupefacente nella propria abitazione. Giunto al comando e avvertito dell’imminente perquisizione domiciliare a suo carico, l’uomo si rendeva subito conto che per lui non c’era via di scampo. I carabinieri, infatti, non lasciandogli la possibilità di avvertire complici che potessero in qualche modo far sparire la droga, lo accompagnavano presso la sua abitazione e iniziavano a perquisirla.

Quasi immediatamente l’uomo consegnava spontaneamente un involucro in cellophane contenente sostanza di tipo marijuana, riferendo che non era in possesso di altro ma gli uomini in divisa, insospettiti dall’atteggiamento alquanto agitato dell’uomo, proseguivano nella perquisizione estendendola a tutta la casa. La ricerca approfondita dava esito positivo poiché i militari rinvenivano altra marijuana all’interno dello sgabuzzino. In tutto venivano rinvenuti circa 30 grammi di marijuana suddivisi in 8 involucri ben confezionati con carta in alluminio.

Accompagnato al comando, l’uomo veniva dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e successivamente posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida in esito alla quale, tenutasi nella mattinata odierna, oltre a convalidare l’arresto, il giudice disponeva a carico di Frustaci la misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso il predetto comando stazione dalle 17 alle 18 per tre volte alla settimana.

l.c.