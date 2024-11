La donna, ritenuta responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stata arrestata e posta ai domiciliari

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria, diretta dal Maggiore Mariano Giordani, hanno tratto in arresto Francesca Baggetta, 58enne reggina, nota alle forze di polizia, ritenuta responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



La donna, a seguito di una perquisizione domiciliare alla propria abitazione estesa anche alle pertinenze della stessa, è stata trovata in possesso di oltre 300 grammi di marijuana. Tutto quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro e la donna dichiarata in stato d’arresto.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, la donna è stata posta al regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.