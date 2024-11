A seguito di una perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno rinvenuto anche in una cassetta delle condutture idriche due involucri termosaldati contenenti ulteriore sostanza stupefacente

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, agli ordini del Maresciallo Capo Andrea Romano, hanno tratto in arresto per coltivazione e spaccio di sostanza stupefacente Fabio Minutolo, ventisettenne reggino, noto alle forze dell’ordine per reati inerenti le sostanze stupefacenti.

I Militari nel corso di un attento controllo nel quartiere Modena, a seguito di una perquisizione in una abitazione, hanno rinvenuto due piante di Marijuana per un peso complessivo di 171 gr. Dopo aver esteso il controllo anche alla cantina del giovane hanno rinvenuto all’interno della cassetta delle condutture idriche, due involucri termosaldati contenenti ulteriori 12 g. di sostanza stupefacente.

Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato posto sotto sequestro ed il giovane, al termine delle formalità di rito, su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, è stato ristretto in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida da parte del GIP presso il Tribunale.