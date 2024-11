A Catanzaro Lido, i carabinieri della Compagnia di Girifalco, supportati da colleghi della Compagnia del capoluogo ed unità cinofila dello Squadrone eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti S.R., venticinquenne catanzarese, trovato in possesso durante una perquisizione in abitazione di circa 215 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento degli stupefacenti. La sostanza è stata rinvenuta all’interno di un secchio, nel bagno dell’appartamento. L’arrestato è stato tradotto al carcere di Catanzaro - Siano, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria catanzarese.