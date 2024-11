La droga insieme a due bilancini di precisione era stata abilmente occultata in un garage. B.A., 32 anni, è stato tratto in arresto

La Guardia di Finanza della Compagnia della Guardia di Finanza di Crotone, a seguito di una perquisizione in una villetta sita in Crotone in via Pastificio di proprietà a B.A. di anni 32, ha rinvenuto, abilmente occultata all’interno di un garage di pertinenza dell’abitazione, grazie anche all’aiuto di cane anti-droga “VAL”, un panetto e tre “pallotte” di cocaina del peso complessivo di kg 1,037 più sostanza da taglio e due bilancini di precisione.

B.A., con precedenti specifici e gravato da misura cautelare personale (obbligo di firma), è stato tratto nuovamente in arresto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.