L'allarme dato dai familiari non vedendolo rientrare a casa. Ricerche concentrate nell'area del piano di Novacco, a Saracena

Sono in corso da ieri sera le ricerche di un 74enne scomparso dall'area del Piano di Novacco, nel comune cosentino di Saracena. L'anziano era andato a cercare funghi, ma non è poi rientrato a casa. L'allarme dato dai familiari. Già dalle 20:30 di ieri sera si è attivata la Stazione di Soccorso Alpino Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria che ha proseguito le ricerche fino alle 4 della mattina per poi riprendere alle prime luci dell'alba.

Presenti sul posto, oltre i tecnici della Stazione Pollino, anche il Soccorso alpino Guardia di finanza gruppi autonomi di Protezione Civile, Carabinieri, Vigili del Fuoco