Un autotreno carico di cippato, il legno ridotto in scaglie con dimensioni variabili da alcuni millimetri a qualche centimetro utilizzato come combustibile o materia prima nei processi industriali, ha subito un principio di incendio a causa di un surriscaldamento dei freni. E' accaduto la notte scorsa a Rose, in provincia di Cosenza. L'automezzo stava percorrendo la strada provinciale 247, nell'abitato del paese, quando si è sviluppato il rogo. Attimi di panico vissuti dagli abitanti del centro abitato. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Rende, che ha evitato che le fiamme potessero propagarsi al carico e al resto dell'automezzo.