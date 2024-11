I vigili del fuoco di Soverato sono intervenuti alle 4 di questa mattina nel comune catanzarese di Badolato, in via statale 106, per un incendio che ha interessato un deposito materiale edile. Il rogo ha danneggiato una struttura di circa 200 metri quadrati, su un unico livello, realizzata in cemento armato e adibita a deposito che è di proprietà della ditta Edilizia Cardarello.

I pompieri hanno già spento le fiamme che si erano propagate all'interno del deposito provocandone il parziale cedimento dei laterizi del solaio e di parti delle pareti perimetrali. Danneggiata una tubazione della rete idrica del Consorzio di Bonifica, con conseguente perdita dalla condotta. L'accesso alla struttura è interdetto al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.