Le due auto sono andate completamente distrutte. Accertamenti per risalire all'origine del rogo sono tuttora in corso

Un incendio d'autovetture si è verificato questa notte alle ore 3.35 circa in via della Repubblica nel comune di Borgia nel Catanzarese.Tre le auto interessate dalle fiamme una Renault Clio ed una Fiat Seicento che sono andate completamente distrutte, parzialmente danneggiato un fuoristrada Nissan Qashqai.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Girifalco per domare le fiamme ed evitare l'etendersi dell'incendio alle ulteriori vetture parcheggiate nelle vicinanze. Non si registrano danni a persone. Al termine delle operazioni di spegnimento, da una prima verifica effettuata dal personale congiuntamente ai carabinieri non è stato rinvenuto alcun elemento utile a conferma dell'origine dolosa dell'incendio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ulteriori accertamenti sono ancora in corso.

l.c.