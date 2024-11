Vasto incendio sui monti di Sarno (Salerno). Le fiamme, probabilmente di origine dolosa, sospinte dal forte vento hanno lambito le abitazioni limitrofe. Il sindaco Giuseppe Canfora ha invitato i cittadini a «tenere le finestre chiuse e ad uscire solo in caso di necessità». Le scuole resteranno chiuse. Inoltre i residenti a ridosso della zona interessata dall'incendio sono stati evacuati. E' stato messo a disposizione l'istituto Baccelli. Al lavoro per le operazioni di spegnimento ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile, della Sma Campania e dieci uomini dell'Antincendio Boschivo della provincia di Salerno. Il rogo è divampato intorno alle 18 di ieri ed è, in linea d'aria, distante circa un centinaio di metri dal palazzo del municipio e si trova alle spalle del centro storico. E il pensiero torna immediatamente al 5 Maggio del 1998 quando un movimento franoso colpì le aree urbane.