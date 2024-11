Un incendio è scoppiato in serata nella stazione ferroviaria di Sant'Andrea Apostolo sullo Ionio nel Catanzarese. Le fiamme si sono propagate all'interno di uno stabile di due piani. Il secondo piano risulta occupato da un'abitazione privata, all'interno si trovava una famiglia che è stata evacuata in via precauzionale. Il rogo ha danneggiato il tetto provocandone il parziale crollo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato e Chiaravalle. Ancora poco chiare le cause all'origine dell'incendio. Il sindaco si trova sul posto e si è già attivato per trovare una sistemazione provvisoria per la notte per il nucleo familiare.

Luana Costa