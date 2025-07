Si indaga a 360 gradi per far luce sull’incendio dell’auto in uso alla dirigente del Comune, Claudia Santoro. La vettura si trovava parcheggiata sulla pubblica via nella frazione Bivona, non lontana dalla casa al mare della dirigente del servizio finanziario di “Palazzo Luigi Razza”. Ingenti i danni, ancora in corso di quantificazione. Per spegnere le fiamme si sono portati nella notte i vigili del fuoco. Dai primi rilievi, l’incendio appare di natura dolosa. Claudia Santoro, 41 anni, dottoressa in Economia aziendale, è dirigente del Comune di Vibo dal dicembre 2022 e l’incarico (Bilancio, finanze e tributi) le è stato rinnovato nell’agosto 2024 anche dal sindaco Enzo Romeo. Claudia Santoro è la figlia dell’ex consigliere comunale, Domenico Santoro, esponente vibonese del M5S.