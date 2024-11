L’incendio fortunatamente ha interessato solo l’esterno dell’attività commerciale. Rinvenute tracce di liquido infiammabile

Un incendio ha interessato, la notte scorsa, l'esterno di un supermercato di Castrolibero (Cosenza), in via Papa Giovanni XXIII. Sul posto sono intervenuti alcuni vigilantes di pattuglia, i carabinieri e i vigili del fuoco. Le fiamme non hanno causato danni alla parte interna dei locali. I vigili del fuoco hanno trovato tracce di liquido infiammabile. Si sospetta, pertanto, che il rogo sia di origine dolosa. Sul caso indagano i carabinieri.