Ancora da chiarire le cause all’origine del rogo. Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco impegnate nello spegnimento

Un'improvvisa fiammata generata per cause ancora in corso di accertamento ha attinto al volto il titolare di un panificio situato nel comune di Gimigliano nella provincia di Catanzaro. L'uomo si trovava all'interno dell'edificio intento a lavorare quando le fiamme si sono sprigionate ferendolo fortunatamente in modo lieve al volto. L'allarme è scattato intorno alle 10.30 quando la segnalazione è giunta alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro. Una squadra si è portata prontamente sul posto per sedare le fiamme che nel frattempo si erano propagate dall'interno della struttura adibita a panificio. Non è stato necessario l'intervento dell'ambulanza e del trasporto in ospedale per il titolare dell'esercizio commerciale. Per lui qualche ferita di piccola entità. Da quantificare invece i danni che l'incendio ha provocato all'edificio.