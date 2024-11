Traffico momentaneamente deviato sulla statale 19. Sul posto i vigili del fuoco, personale di Calabria Verde e l’Anas

Per cause in corso di accertamento ha preso fuoco un veicolo all’altezza del km 227,800. Questo il motivo per cui l'Anas ha disposto la chiusura del tratto autostradale interessato tra gli svincoli di Torano e Tarsia Sud, in provincia di Cosenza. Il traffico viene momentaneamente deviato sulla statale 19.





Sul posto i vigili del fuoco, personale di Calabria Verde e l’Anas per garantire la viabilità in sicurezza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Anche quella odierna è una giornata drammatica in provincia di Cosenza con numerose squadre dei pompieri impegnate sul territorio.

Aggiornamento ore 15.20. Il tratto autostradale è stato riaperto al traffico.