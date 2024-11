L'incendio ha interessato un locale adibito a studio andato completamente distrutto e parziali danni si sono registrati all'ingresso del soggiorno

Un incendio è scoppiato nella serata di ieri in un’abitazione in via Biagio Miraglia a Catanzaro. In un appartamento posto al quinto piano di uno stabile. Le fiamme hanno interessato un locale adibito a studio andato completamente distrutto e parziali danni si sono registrati all'ingresso del soggiorno.

Fortunatamente, al momento dell'incendio nell'abitazione non vi era nessuno. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale con il supporto di un’autoscala ed il funzionario di soccorso. Risultano ancora in corso di accertamento le cause all’origine dell'incendio.

l.c.