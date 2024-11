Determinante l'intervento di un vigile del fuoco non in servizio che, con un estintore, ha spento l’incendio. Da accertare le cause

Un'autovettura per cause ancora in corso d'accertamento ha improvvisamente preso fuoco su corso Mazzini. Il mezzo, una Ford Fiesta, era parcheggiata in piazzetta Grimaldi quando è andata a fuoco. Determinante l'intervento di un vigile del fuoco non in servizio che prelevato presso il Banco di Napoli un estintore ha spento prontamente le fiamme. Sono in corso le operazioni per rintracciare il proprietario. Dal comando provinciale dei Vigili del fuoco è stata inviata una squadra.