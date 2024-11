E' accaduto a Capocolonna. Il materiale è stato ritrovato grazie al fiuto del pastore tedesco Willy dell'unità cinofila del Goc di Vibo

I carabinieri della Compagnia di Crotone hanno arrestato Giuseppe Procopio, 67 anni, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione di 24 detonatori di uso civile, micce a lenta combustione, esplosivi e parte di bombe e di arma, munizioni oltre a ricettazione. Il materiale è stato trovato, nel corso di una perquisizione, nel giardino di una villa in località Alfieri, vicino Capocolonna, grazie a Willy, un pastore tedesco di 3 anni "in servizio" nell'Unità Cinofila del Goc di Vibo.