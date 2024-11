Ai domiciliari un uomo fermato sulla statale 107. È stato trovato in possesso di cocaina ed eroina. Comminata anche una sanzione per la violazione le norme anti-Covid

Si era allontanato da casa ma, durante un controllo sulla statale 107 nel territorio di Castelsilano, non è stato in grado di giustificare i motivi alla base dello spostamento: un uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari dai poliziotti della polizia stradale di Crotone con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In giro con la droga

L'uomo, a seguito della perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di cocaina ed eroina suddivisa in alcuni involucri. Ulteriori controlli effettuati nel suo domicilio hanno consentito di trovare altra sostanza stupefacente, in particolare marijuana e un bilancino di precisione. Anche la sanzione Alla persona, oltre al provvedimento dei domiciliari, è stata applicata anche una sanzione amministrativa pecuniaria di 533 euro per aver violato, facendo uso del veicolo, le misure di contenimento legate al contrasto della pandemia da Covid-19.