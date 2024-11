Malviventi in azione a Villapiana (a Cosenza) e Pizzo Calabro (Vibo Valentia), dove è stata picchiata una donna

Rapinato l'ufficio postale di Villapiana Lido (in provincia di Cosenza). Secondo quanto si è appreso, i ladri sarebbero penetrati all'interno della filiale del centro jonico praticando un buco in una parete attigua ad un magazzino.

Sul posto i carabinieri ed un'ambulanza del 118 chiamata per soccorrere una dipendente in stato di shock.

L'impiegata avrebbe avvertito un malore dopo aver scoperto l'accaduto. Ancora da valutare l'ammontare del colpo messo a segno dai malviventi.

Quasi contemporaneamente altri malviventi entravano in azione anche a Pizzo, nel Vibonese. Armi in pugno tre individui hanno fatto irruzione nell'ufficio postale di via Nazionale, a Pizzo, facendosi consegnare denaro contante prelevato direttamente dagli sportelli non riuscendo però ad arraffare il vero obiettivo della rapina, ovvero i soldi destinati al pagamento delle pensioni custodite nella cassaforte. Una donna è stata colpita in testa con il calcio di una pistola.